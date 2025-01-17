«Эспаньол» не может выиграть уже шесть матчей подряд. В последнем поединке хозяева встречались с «Леганесом» и смогли добиться лишь ничьи 1:1. Перед этим каталонцы уступили 0:1 «Лас-Пальмасу». В турнирной таблице Примеры команда занимает 18-е место с 16 очками.
«Вальядолид» является соседом каталонцев по таблице. Клуб идет 19-м по счету, имея на одно очко меньше. При этом гости выиграли 2 матча из 3. В прошлом туре они обыграли «Бетис» 1:0, а перед этим с тем же счетом одолели «Валенсию».
Прогнозы и ставки
«Вальядолид» выиграл 1:0 в первом круге, но на своем поле «Эспаньол» одержал три победы подряд.
- Букмекеры считают «Эспаньол» фаворитом за 1.74. На победу «Вальядолида» можно поставить с коэффициентом 5.70, а на ничью — 3.50.
- Аналитики сайта LiveSport.Ru полагают, что от матча не стоит ждать высокой результативности. О том, на что ставить, читайте в их прогнозе.
- ИИ считает, что встреча завершится в пользу «Эспаньола» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Смотрите прямую трансляцию матча «Эспаньол» — «Вальядолид», изучайте статистику и стартовые составы команд на сайте LiveCup.Run.
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