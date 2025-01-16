Артета: Горжусь игрой «Арсенала» в матче с «Тоттенхэмом»

Наставник «Арсенала»прокомментировал волевую победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1 в матче 21-го тура АПЛ. Встреча состоялась 15 января.

«Я очень горжусь своей командой, думаю, мы выступили невероятно. Это был хороший тест после двух серьёзных выступлений и отсутствия вознаграждений в двух разных соревнованиях. В таких условиях нам предстояло сыграть самую важную игру в сезоне, и это проверка отношения. Вы знаете, из чего мы сделаны, насколько мы смелы, насколько сильно мы на самом деле заботимся о результате и как много мы можем сделать в плане того, что требуется в игре, чтобы быть лучше соперника.

Считаю, что мы с первой минуты играли так, чтобы навредить им с мячом или без него. Думаю, мы полностью заслужили победу, сделали многих людей очень счастливыми», — приводит слова Артеты сайт «Арсенала».