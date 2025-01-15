«Бохум» минимально победил «Санкт-Паули»

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Филипп Хофманн.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бохум — Санкт-Паули 1:0
Гол: 1:0 Филипп Хофман (66') Бохум: Патрик Древес, Иван Ордец, Бернардо, Феликс Пасслак, Максимилиан Виттек, Ибраима Сиссоко, Матуш Беро, Кодзи Миёси (Мориц Брошински, 65'), Геррит Хольтман (Дани де Вит, 80'), Эрхан Машович, Филипп Хофман (Яков Медич, 90') Санкт-Паули: Никола Васильев, Филипп Треу, Дэвид Немет (Abdoulie Ceesay, 87'), Хауке Валь, Данель Синани (Ноа Вайсхаупт, 71'), Морган Гилавоги, Карло Бухальфа (Джеймс Сэндс, 81'), Джексон Ирвайн, Эрик Смит, Оладапо Афолаян (Scott Banks, 81'), Manolis Saliakas (Адам Дзвигала, 87') Предупреждения: Геррит Хольтман (42'), Эрик Смит (69'), Джексон Ирвайн (72'), Оладапо Афолаян (80') Удаление: Адам Дзвигала (90 + 5')
Календарь и таблица Бундеслиги
«Бохум» набрал 9 очков, но остался на последнем месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. У «Санкт-Паули» осталось 14 баллов и 15-я строчка.