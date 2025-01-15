15 январяприметв рамках поединка 1/8 финала Кубка Испании. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск.

«Барса» ворвалась в новый год с хорошей формой. Начав с разгрома «Барбастро» 4:0 Кубке Испании, «блауграна» одержали победу в Суперкубке. В рамках этого турнира команда Флика обыграла «Атлетик» (2:0) и мадридский «Реал» (5:2).

«Бетис» прошел в эту стадию турнира благодаря скромной победе над «Уэской» со счетом 1:0. 11 января севильцы сыграли против «Вальядолид» в Примере и уступили 0:1. До этого гости не проигрывали на протяжении семи выступлений.

Прогнозы и ставки

7 декабря команды устроили голевую перестрелку в рамках чемпионата, которая завершилась результатом 2:2. Однако до нее «Барса» имела не одну победу и выиграла 4 из 5 последних матчей.

Букмекеры уверены в «Барселоне» и ее проходе в следующий раунд. Коэффициенты на основное время составляют 1.38 и 7.30 соответственно. На проход в четвертьфинал котировки составляют 1.19 и 4.70.

В своем прогнозе с коэффициентом 2.60 эксперты LiveSport.Ru ставят на уверенную игру «Барселоны».

ставят на уверенную игру «Барселоны». Искусственный интеллект пошел против системы и ожидает от «Бетиса» победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

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