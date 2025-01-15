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    «Барселона» — «Бетис»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Барселона Бетис
    15 января «Барселона» примет «Бетис» в рамках поединка 1/8 финала Кубка Испании. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по мск.

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    «Барса» ворвалась в новый год с хорошей формой. Начав с разгрома «Барбастро» 4:0 Кубке Испании, «блауграна» одержали победу в Суперкубке. В рамках этого турнира команда Флика обыграла «Атлетик» (2:0) и мадридский «Реал» (5:2).

    «Бетис» прошел в эту стадию турнира благодаря скромной победе над «Уэской» со счетом 1:0. 11 января севильцы сыграли против «Вальядолид» в Примере и уступили 0:1. До этого гости не проигрывали на протяжении семи выступлений.

    Прогнозы и ставки

    7 декабря команды устроили голевую перестрелку в рамках чемпионата, которая завершилась результатом 2:2. Однако до нее «Барса» имела не одну победу и выиграла 4 из 5 последних матчей.

    • Букмекеры уверены в «Барселоне» и ее проходе в следующий раунд. Коэффициенты на основное время составляют 1.38 и 7.30 соответственно. На проход в четвертьфинал котировки составляют 1.19 и 4.70.

    • В своем прогнозе с коэффициентом 2.60 эксперты LiveSport.Ru ставят на уверенную игру «Барселоны».

    • Искусственный интеллект пошел против системы и ожидает от «Бетиса» победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Барселона» — «Бетис» на сайте LiveCup.Run. Там же ищите стартовые составы и статистику команд, а также коэффициенты букмекеров.

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