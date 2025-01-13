Милан Вьештица: Аршавин — лучший игрок в истории российского футбола

Экс-игрок петербургского «Зенита»назвал лучшего российского футболиста в истории.

«Сразу понятно было, Аршавин и Кержаков станут суперзвездами российского футбола. По их тренировкам и играм видел, что за этими ребятами будущее. Малафеев, Денисов и Быстров тоже очень талантливыми были.

Я никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде. Он мог делать что хотел, играть на любой позиции в атаке. Андрей Аршавин — лучший российский футболист в истории.

Аршавин сделал достаточно много для российского футбола: прославлял "Зенит" и сборную России на международном уровне, представлял страну, выступая в Англии. Это был футболист высочайшего уровня», — сказал Вьештица «СЭ».

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Сербский защитник играл за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Аршавин — воспитанник питерцев, выступал там с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год. Стал с «Зенитом» трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА и победителем Суперкубка страны. Со сборной России в 2008 году Аршавин стал бронзовым призером Евро.