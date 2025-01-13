ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кайл УокерТрансферный дайджест. 6 — 13 января
    Все новости спорта

    Милан Вьештица: Аршавин — лучший игрок в истории российского футбола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Сборная России
    Экс-игрок петербургского «Зенита» Милан Вьештица назвал лучшего российского футболиста в истории.

    Андрей Аршавин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Аршавин

    «Сразу понятно было, Аршавин и Кержаков станут суперзвездами российского футбола. По их тренировкам и играм видел, что за этими ребятами будущее. Малафеев, Денисов и Быстров тоже очень талантливыми были.

    Я никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде. Он мог делать что хотел, играть на любой позиции в атаке. Андрей Аршавин — лучший российский футболист в истории.

    Аршавин сделал достаточно много для российского футбола: прославлял "Зенит" и сборную России на международном уровне, представлял страну, выступая в Англии. Это был футболист высочайшего уровня», — сказал Вьештица «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Сербский защитник играл за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Аршавин — воспитанник питерцев, выступал там с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год. Стал с «Зенитом» трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА и победителем Суперкубка страны. Со сборной России в 2008 году Аршавин стал бронзовым призером Евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА реабилитируется за последние неудачи
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • Сможет ли СКА прервать свою серию поражений?
  • «Локомотив» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Смогут ли «Реал Сосьедад» и «Вильярреал» определить сильнейшего?
  • «Реал Сосьедад» — «Вильярреал». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 13 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Монца — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Фаренсе — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Марсель — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 23:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оуренсе — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры