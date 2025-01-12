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    «Болонья» упустила победу в матче с «Ромой» в Серии А

    «Болонья» — «Рома»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В 20-м туре итальянской Серии А «Болонья» сыграла вничью с «Ромой» — 2:2.

    Луис Фергюсон
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    Луис Фергюсон

    На 58-й минуте гости вышли вперед после точного удара бельгийского полузащитника Алексиса Салемакерса, который в прошлом сезоне играл за «Болонью».

    Хозяева смогли отыграться уже через три минуты, отличился Тийс Далинга.

    На 65-й минуте второй мяч «Болоньи» с пенальти забил шотландец Луиса Фергюсон.

    «Рома» смогла уйти от поражения, реализовав свой 11-метровый, который направил в сетку на 90+8-й минуте Артем Довбик.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Рома 2:2
    Голы: 0:1 Алексис Салемакерс (58'), 1:1 Тёйс Даллинга (61'), 2:1 Льюис Фергюсон (пенальти) (65') Болонья: Лукаш Скорупски, Эмиль Хольм (Стефан Пош, 89'), Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Ремо Фройлер, Льюис Фергюсон, Дан Ндой (Риккардо Орсолини, 68'), Йенс Одгор, Тёйс Даллинга (Сантьяго Кастро, 78'), Benjamin Dominguez (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 89') Рома: Миле Свилар, Анхелиньо, Алексис Салемакерс (Никола Залевский, 84'), Эван Н'Дика, Матс Хуммельс (Никколо Писилли, 78'), Джанлука Манчини, Лоренцо Пеллегрини (Стефан Эль-Шаарави, 78'), Леандро Паредес (Зеки Челик, 78'), Ману Коне, Артем Довбик, Пауло Дибала (Томмазо Бальданци, 84') Предупреждения: Хуан Миранда (32'), Эмиль Хольм (70'), Тёйс Даллинга (77'), Джанлука Манчини (90 + 4'), Джон Лукуми (90 + 5')
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