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    Лепсая: Бителло действительно вызывает интерес у некоторых клубов Бразилии

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    Спортивный менеджер и функционер Тимур Лепсая высказался о возможном переходе хавбека московского «Динамо» Бителло. Футболистом интересуется бразильский «Ботафого».

    Бителло
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    Бителло

    «Бителло действительно вызывает интерес у некоторых клубов Бразилии. Получится у "Динамо" его сохранить или нет, не знаю. Я не в курсе тех подробностей, которые происходят между футболистом и клубом. Получаю информацию из открытых источников, в которых говорится, что интерес есть.

    Также считаю, что "Динамо" не готово его отпускать на условиях ниже рыночных, поэтому, если придет хорошее предложение, значит, продадут. Не придет — значит, останется. Что касается личных условий продления или непродления контракта, то работа агентов и клубов — искать точки взаимопонимания. Посмотрим, как будет складываться», — цитирует агента Telecomasia.net.

    В составе «Динамо» Бителло забил 11 голов и сделал 12 голевых передач за 51 матч. Ранее он играл в Бразилии за «Гремио».

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