Лепсая: Бителло действительно вызывает интерес у некоторых клубов Бразилии

Спортивный менеджер и функционервысказался о возможном переходе хавбека московского «Динамо». Футболистом интересуется бразильский «Ботафого».

«Бителло действительно вызывает интерес у некоторых клубов Бразилии. Получится у "Динамо" его сохранить или нет, не знаю. Я не в курсе тех подробностей, которые происходят между футболистом и клубом. Получаю информацию из открытых источников, в которых говорится, что интерес есть.

Также считаю, что "Динамо" не готово его отпускать на условиях ниже рыночных, поэтому, если придет хорошее предложение, значит, продадут. Не придет — значит, останется. Что касается личных условий продления или непродления контракта, то работа агентов и клубов — искать точки взаимопонимания. Посмотрим, как будет складываться», — цитирует агента Telecomasia.net.

В составе «Динамо» Бителло забил 11 голов и сделал 12 голевых передач за 51 матч. Ранее он играл в Бразилии за «Гремио».