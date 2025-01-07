Неймар: Чемпионат Саудовской Аравии сильнее Лиги 1

Нападающийвыступил со сравнением чемпионатов Франции и Саудовской Аравии.

«Уровень чемпионата Саудовской Аравии растёт, и, насколько я вижу, он выше уровня Лиги 1. У чемпионата Франции есть свои положительные стороны. Она сильна, я очень хорошо знаю это, так как играл в ней. [Однако] сегодня футболисты из саудовской Про-Лиги сильнее.

Саудовская Аравия удивила меня положительным образом. Люди, города, культура. Это страна, которая постепенно растёт. Она также примет чемпионат мира 2034 года, который будет потрясающим, на мой взгляд», — приводит слова Неймара CNN.

Напомним, ранее Неймар выступал во Франции за «ПСЖ».