ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндж ПостекоглуИх осталось четверо. Кто больше всего нуждается в победе в Кубке лиги
  • 19:40
    • ЦСКА уступил минскому «Динамо» в КХЛ
    Все новости спорта

    Неймар: Чемпионат Саудовской Аравии сильнее Лиги 1

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар выступил со сравнением чемпионатов Франции и Саудовской Аравии.

    Неймар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Неймар

    «Уровень чемпионата Саудовской Аравии растёт, и, насколько я вижу, он выше уровня Лиги 1. У чемпионата Франции есть свои положительные стороны. Она сильна, я очень хорошо знаю это, так как играл в ней. [Однако] сегодня футболисты из саудовской Про-Лиги сильнее.

    Саудовская Аравия удивила меня положительным образом. Люди, города, культура. Это страна, которая постепенно растёт. Она также примет чемпионат мира 2034 года, который будет потрясающим, на мой взгляд», — приводит слова Неймара CNN.

    Напомним, ранее Неймар выступал во Франции за «ПСЖ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способны ли «сороки» дать бой «канонирам»?
  • «Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Не стоит ждать много забитых мячей
  • «Спортинг» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Валенсия» додавить «Эльденсе»?
  • «Эльденсе» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 7 января 2025 года
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Спортинг — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Эльденсе — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Бенфика — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры