Футболист «Барселоны»может покинуть Испанию.

До этого Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) окончательно отказали «Барселоне» в регистрации игрока из-за несоответствия правилам финансового фэйр-плей.

По данным Corriere della Sera, Ольмо может оказаться в «Милане». Россонери предложили футболисту контракт до конца текущего сезона, по истечении которого испанец может вернуться в каталонский клуб.

В первой половине сезона Ольмо в 15 матчах во всех турнирах забил 6 мячей и сделал одну голевую передачу.