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    «Депортива Минера» — «Реал»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид
    Скромный клуб «Депортива Минера» в матче 1/16 финала примет мадридский «Реал». Команды сыграют 6 января в 21:00 по мск.

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    Хозяева в прошлом раунде сотворили сенсацию, обыграв на своем поле «Алавес». Они сумели дотянуть игру до серии пенальти, закончив основное время вничью 2:2. В серии 11-метровых ударов «Депортива Минера» была сильнее и одержала победу со счетом 4:2.

    Что касается мадридского «Реала», то подопечные Карло Анчелотти получили небольшой отдых и теперь готовы к новым успехам. 3 января «сливочные» оформили победу над «Валенсией» со счетом 2:1 и возглавили таблицу Примеры. Это была третья победа мадридцев подряд.

    Прогнозы и ставки

    «Реал» ни разу не играл с этим соперником. Как бы там ни было, на этом сенсации для «Депортива Минера» окончены.

    • Котировки букмекеров говорят о том, что шансов у хозяев нет: 1.06 на «Реал» и 27.0 на «Депортива». На проход в следующий раунд коэффициенты составляют 1.03 и 13.0.

    • Эксперты LiveSport.Ru ставят на крупную победу «Реала». Ставки можно узнать в их традиционном прогнозе.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Депортива Минера» — «Реал» на сайте LiveCup.Run.

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