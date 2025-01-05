Рашфорд может продолжить карьеру в Серии А

Нападающий «Манчестер Юнайтед»стал трансферной целью известного итальянского клуба.

По информации Relevo, англичанин может перейти в «Милан».

Источник утверждает, что «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть даже вариант с арендой, которая будет предусматривать опцию выкупа 27-летнего форварда.

Кроме того, английский готов частично взять на себя обязательства по зарплате Рашфорда.

После назначения Рубена Аморима на пост главного тренера Рашфорд перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед» на матчи АПЛ.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рашфорда в 55 миллионов евро.