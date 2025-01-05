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    Рашфорд может продолжить карьеру в Серии А

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд стал трансферной целью известного итальянского клуба.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    По информации Relevo, англичанин может перейти в «Милан».

    Источник утверждает, что «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть даже вариант с арендой, которая будет предусматривать опцию выкупа 27-летнего форварда.

    Кроме того, английский готов частично взять на себя обязательства по зарплате Рашфорда.

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    • После назначения Рубена Аморима на пост главного тренера Рашфорд перестал попадать в состав «Манчестер Юнайтед» на матчи АПЛ.

    Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Рашфорда в 55 миллионов евро.

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