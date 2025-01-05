5 января в Дохе состоится поединок за Суперкубок Франции, в котором друг другу будут противостоять. Начало матча в 19:30 мск.

ПСЖ в целом проводит хороший сезон. По крайней мере во Франции у клуба все в порядке. «Парижане» лидируют в таблице с 40 очками, опережая ближайшего преследователя на целых 10 пунктов. В прошлом месяце ПСЖ провел 5 матчей и одержал 4 победы. Последний раз номинальные хозяева играли 22 декабря против «Ланса» в Кубке Франции.

«Монако» входит в топ-3 чемпионата Франции. Сейчас «монегаски» занимают 3-е место с 30 очками на счету. «Красно-белые» смогли выиграть только в двух из пяти матчей декабря. 22 декабря «Монако» разгромил 4:1 скромный «Сен-Жан» в рамках 1/32 финала Кубка Франции.

Прогнозы и ставки

18 декабря команды провели очную встречу в рамках чемпионата Франции. ПСЖ обыграл «Монако» со счетом 4:2 и продлил свою беспроигрышную серию против «монегасков» до трех матчей.

Букмекеры считают фаворитом ПСЖ. Ставки принимаются с таким коэффициентами: на победу ПСЖ 1.60, на победу «Монако» 5.35. На победу команд в финале с учётом дополнительного времени и пенальти коэффициенты составляют 1.33 и 3.00 соответственно.

Свои мысли и ставки по поводу исхода этого поединка эксперты LiveSport.Ru выложили в прогнозе с коэффициентом 2.13.

выложили в прогнозе с коэффициентом 2.13. Прогноз на матч от ИИ: ПСЖ выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Монако», а также статистику, составы и коэффициенты можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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