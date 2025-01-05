ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дани ОльмоСтранные правила. Подробное объяснение, почему «Барсе» не разрешают зарегистрировать Ольмо и Виктора
  • 16:23
    • «Трактор» выиграл у «Автомобилиста»
    Все новости спорта

    ПСЖ — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Суперкубок Франции Футбол Франции ПСЖ Монако
    5 января в Дохе состоится поединок за Суперкубок Франции, в котором друг другу будут противостоять ПСЖ и «Монако». Начало матча в 19:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    ПСЖ в целом проводит хороший сезон. По крайней мере во Франции у клуба все в порядке. «Парижане» лидируют в таблице с 40 очками, опережая ближайшего преследователя на целых 10 пунктов. В прошлом месяце ПСЖ провел 5 матчей и одержал 4 победы. Последний раз номинальные хозяева играли 22 декабря против «Ланса» в Кубке Франции.

    «Монако» входит в топ-3 чемпионата Франции. Сейчас «монегаски» занимают 3-е место с 30 очками на счету. «Красно-белые» смогли выиграть только в двух из пяти матчей декабря. 22 декабря «Монако» разгромил 4:1 скромный «Сен-Жан» в рамках 1/32 финала Кубка Франции.

    Прогнозы и ставки

    18 декабря команды провели очную встречу в рамках чемпионата Франции. ПСЖ обыграл «Монако» со счетом 4:2 и продлил свою беспроигрышную серию против «монегасков» до трех матчей.

    • Букмекеры считают фаворитом ПСЖ. Ставки принимаются с таким коэффициентами: на победу ПСЖ 1.60, на победу «Монако» 5.35. На победу команд в финале с учётом дополнительного времени и пенальти коэффициенты составляют 1.33 и 3.00 соответственно.

    • Свои мысли и ставки по поводу исхода этого поединка эксперты LiveSport.Ru выложили в прогнозе с коэффициентом 2.13.

    • Прогноз на матч от ИИ: ПСЖ выиграет со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Монако», а также статистику, составы и коэффициенты можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 100Новым игрокам

    22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 122 евро для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» отправит «Манчестер Юнайтед» в нокаут?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • ЦСКА вновь справится с лидером Запада
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Сможет ли команда Головина дать бой парижанам?
  • ПСЖ — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 5 января 2025 года
  • Сегодня в 22:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 14:10
    •  1.83
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Депортива Минера — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры