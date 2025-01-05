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    Берта покинул должность спортдира «Атлетико», он работал в клубе с 2013 года

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    Спортивный директор мадридского «Атлетико» Андреа Берта решил покинуть свою должность, которую занимал с 2013 года.

    Андреа Берта
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    Андреа Берта

    Итальянец расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. В 2013 году Берта перешел из «Дженоа» сначала на должность главы международного скаутинга, а затем стал техническим директором.

    «Мы хотим поблагодарить Андреа за его усилия, преданность и самоотдачу на протяжении этих 11 лет и желаем ему всего наилучшего в его новом профессиональном этапе», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В 2017 году Берта стал спортивным директором «Атлетико», сменив на этом посту испанца Хосе Каминеро.

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