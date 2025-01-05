Берта покинул должность спортдира «Атлетико», он работал в клубе с 2013 года

Спортивный директор мадридского «Атлетико»решил покинуть свою должность, которую занимал с 2013 года.

Итальянец расторг контракт с клубом по обоюдному согласию. В 2013 году Берта перешел из «Дженоа» сначала на должность главы международного скаутинга, а затем стал техническим директором.

«Мы хотим поблагодарить Андреа за его усилия, преданность и самоотдачу на протяжении этих 11 лет и желаем ему всего наилучшего в его новом профессиональном этапе», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Календарь и таблица испанской Примеры

В 2017 году Берта стал спортивным директором «Атлетико», сменив на этом посту испанца Хосе Каминеро.