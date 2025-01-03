3 января «Валенсия»и мадридскийпроведут отложенный матч 12-го тура испанской Примеры. Команды пересекутся на «Месталье». Начало в 23:00 мск.

Имея 17 матчей за плечами и 12 набранных очков, «бэтмены» занимают 19-е место в турнирной таблице. Нынешний сезон для «Валенсии» складывается крайне неудачно. Команда одержала всего две победы в турнире. Уже 5 туров хозяева не могут выиграть, вдобавок нарастает кадровый кризис. Перед игрой с «Реалом» «Валенсия» смогла добыть ничью в игре с «Алавесом» (2:2).

У «Реала» был долгожданный перерыв более чем в 4 дня. Команда Анчелотти выдала интенсивный отрезок, и, в принципе, смогла выйти из ситуации как подобает настоящему чемпиону. Последний матч «сливочные» провели 22 декабря, когда обыграли 4:2 «Севилью» в Примере. Эта победа позволила гостям набрать 40 очков и выйти на 2-е место. Сейчас «галактикос» отстают от «Атлетико» всего на один пункт, так что победа позволит им единолично возглавить таблицу.

Прогнозы и ставки

В прошлый раз на «Месталье» команды расписали ничью 2:2. Здесь «Реал» не смог выиграть два последних матча.

Букмекеры считают «Реал» фаворитом встречи за 1.44, котировки на победу «Валенсии» и ничью составляют 7.35 и 4.75 соответственно.

Эксперты LiveSport.Ru уверены, что «Реал» не упустит возможность стать лидером турнирной таблицы. В своем прогнозе они пророчат гостям победу.

уверены, что «Реал» не упустит возможность стать лидером турнирной таблицы. В своем прогнозе они пророчат гостям победу. ИИ, возможно, обладает другой информацией, поскольку его прогноз — 2:1 в пользу «Валенсии».

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Валенсия» — «Реал» на LiveCup.Run. Здесь вы найдете статистическую информацию, составы команд и коэффициенты на событие.

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