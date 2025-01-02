Нойер провел тренировку в общей группе «Баварии»

Вратарьвосстановился после травмы.

По информации пресс-службы мюнхенской команды, во время сегодняшней тренировки 38-летний футболист занимался вместе с командой. Это была первая тренировка голкипера в общей группе после травмы, которую получил в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Байера» (0:1).

Сообщается, что также смогли восстановиться Кингсли Коман, Йосип Станишич и Серж Гнабри.

Календарь и таблица Бундеслиги

В настоящий момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.