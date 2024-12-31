Сутормин — об отсутствии игровой практики в «Ростове»: У меня и в «Зените» так было

Полузащитникзаявил, что результат команды важнее своих амбиций.

«Хочу ли поговорить с Карпиным по поводу своего игрового времени? Есть тренер, он отвечает за результат, он отталкивается от того, что происходит в матче, принимает решение и несёт за него ответственность.

Ситуация с игровым временем — нормальный момент. Результат есть, команда выигрывает, это самое главное. Для меня результат команды важнее, чем моё игровое время. У меня и в "Зените" так было», — сказал Сутормин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Ростов» 14 матчей в рамках российской Премьер-лиги и отметился 1-й результативной передачей.