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    Сутормин — об отсутствии игровой практики в «Ростове»: У меня и в «Зените» так было

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    Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин заявил, что результат команды важнее своих амбиций.

    Алексей Сутормин — полузащитник «Ростова»
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    Алексей Сутормин — полузащитник «Ростова»

    «Хочу ли поговорить с Карпиным по поводу своего игрового времени? Есть тренер, он отвечает за результат, он отталкивается от того, что происходит в матче, принимает решение и несёт за него ответственность.

    Ситуация с игровым временем — нормальный момент. Результат есть, команда выигрывает, это самое главное. Для меня результат команды важнее, чем моё игровое время. У меня и в "Зените" так было», — сказал Сутормин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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