ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро Мората Яркий Евро-2024 и скандальный «Золотой мяч». Колыванов, Пименов и Шмурнов подводят итоги европейского футбольного года
  • 15:47
    • Рублев и Хачанов стали полуфиналистами парного турнира в Гонконге
    Все новости спорта

    Писарев: Для меня итог года для сборной очень позитивный

    Футбол Сборная России Футбол России
    Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев высказался об итогах уходящего 2024 года для национальной команды.

    Николай Писарев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Писарев

    «Для меня итог года для сборной очень позитивный, потому что в начале года были матчи со статусными соперниками — дома играли с сербами, на выезде с белорусами, которые тоже входят в топ-100.

    Нам говорили, что "вы слабой команде даже не можете забить", а теперь говорят: "Ну, с кем вы играете". В принципе, это нормально — нам надо уметь играть со всеми! Мы играем с другими сборными, и матчи идут в рейтинг ФИФА. Важно играть с такими командами именно на уровне сборных. Это дает рейтинг, чтобы, когда мы вернемся, мы были на достойном месте», — приводит слова Писарева РИА Новости.

    Напомним, что сборная России продолжает принимать участие только в товарищеских матчах из-за отстранения.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швейцария выдаст свою лучшую игру на турнире
  • Казахстан — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • США добьются победы в центральном матче группового раунда?
  • Канада — США. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Выиграет ли «Арсенал» у «Брентфорда» в первый день нового года?
  • «Брентфорд» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.48
  • Экспресс дня 31 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Казахстан — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Канада — США
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брентфорд — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Халл Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Самсонова — Кудерметова
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Хуркач — Махач
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нисиока — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вукич — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры