Писарев: Для меня итог года для сборной очень позитивный

Помощник главного тренера сборной Россиивысказался об итогах уходящего 2024 года для национальной команды.

«Для меня итог года для сборной очень позитивный, потому что в начале года были матчи со статусными соперниками — дома играли с сербами, на выезде с белорусами, которые тоже входят в топ-100.

Нам говорили, что "вы слабой команде даже не можете забить", а теперь говорят: "Ну, с кем вы играете". В принципе, это нормально — нам надо уметь играть со всеми! Мы играем с другими сборными, и матчи идут в рейтинг ФИФА. Важно играть с такими командами именно на уровне сборных. Это дает рейтинг, чтобы, когда мы вернемся, мы были на достойном месте», — приводит слова Писарева РИА Новости.

Напомним, что сборная России продолжает принимать участие только в товарищеских матчах из-за отстранения.