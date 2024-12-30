«Комо» — «Лечче»: счет матча 2:0, обзор голов

Николас Пас — полузащитник «Комо» Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы записали на свой счет Николас Пас на 49-й минуте и Патрик Кутроне на 79-й минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Комо — Лечче 2:0
Голы: 1:0 Nico Paz (49'), 2:0 Патрик Кутроне (79') Комо: Пепе Рейна, Эдоардо Гольданига, Марк Кемпф, Альберто Морено (Альберто Доссена, 67'), Янник Энгельгардт (Ben Lhassine Kone, 83'), Габриэл Стрефезза, Алиу Фадера, Игнасе ван дер Бремпт, Лукаш Да Кунья, Патрик Кутроне (Андреа Белотти, 82'), Nico Paz (Симоне Верди, 83') Лечче: Владимиро Фальконе, Антонино Галло (Реми Уден, 60'), Габи Жан, Федерико Баскиротто, Патрик Доргу, Бальтазар Пьерре (Mohamed Kaba, 46'), Лассана Кулибали (Кевин Бонифаци, 84'), Хамза Рафья, Тете Моренте, Никола Крстович (Анте Ребич, 60'), Сантьяго Пьеротти (Никола Сансоне, 84') Предупреждения: Игнасе ван дер Бремпт (24'), Лассана Кулибали (56'), Эдоардо Гольданига (66'), Сантьяго Пьеротти (66'), Янник Энгельгардт (76')
После этого матча «Комо» занимает 15-е место в таблице Серии А с 18-ю очками в активе, а «Лечче» — на 16-й позиции с 16-ю баллами.