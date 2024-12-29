Матч 19-го тура АПЛ междусостоится 29 декабря в 18:00 по мск.

Обе команды подошли к матчу с беспроигрышными сериями. «Эвертон» обыграл «Вулверхэмптон», сыграл вничью с «Арсеналом», «Ман Сити» и «Челси». «Ноттингем» обыграл МЮ, «Тоттенхэм», «Астон Виллу» и «Брентфорд».

Однако если «ириски» борются за выживание, то «лесники» на данный момент претендуют на 2-е место в таблице. У хозяев 17 очков и всего 3 пункта отрыва от зоны вылета. Гости набрали 34 балла, с которыми они идут на 4-й позиции. В случае победы «Форест» может обойти «Челси» и «Арсенал».

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Прогнозы и ставки

Последние 2 матча остались за «Эвертоном» (2:0, 1:0). В последний раз «Ноттингем» обыгрывал «ирисок» в далеком 1999 году. Так что у гостей есть шанс слегка изменить историю противостояний.

Букмекеры не отдают предпочтение тому или иному коллективу. Котировки почти равные — 2.80 на «Эвертон», 2.78 на «Ноттингем».

Эксперты LiveSport.Ru считают, что в этом матче гости имеют хорошие шансы на успех. Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе.

считают, что в этом матче гости имеют хорошие шансы на успех. Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе. ИИ полагает, что команды не выявят сильнейшего и закончат нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Эвертон» — «Ноттингем Форест» смотрите на LiveCup.Run. На сайте вы найдете статистику, коэффициенты, стартове составы команд.

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