Ван Нистелрой: «Лестер» ждет непростая задача в матче с «Ливерпулем»

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв АПЛ.

«Понятно, кто является доминирующей силой в этом матче. Понимаю, как Арне Слот хочет, чтобы играла его команда. Они являются доминирующей силой и в Лиге чемпионов.

У них замечательная серия. "Лестер" должен сыграть очень компактно, должен быть готов к тому, с чем придется столкнуться. Мы должны быть готовы.

Для нашей команды это непростая задача, однако отличный шанс, чтобы развиваться во всех областях игры», — цитирует Нистелроя ВBC.

Календарь и таблица АПЛ

Соперники сойдутся между собой в Ливерпуле в рамках 18-го тура АПЛ.