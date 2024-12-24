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    Ван Нистелрой: «Лестер» ждет непростая задача в матче с «Ливерпулем»

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    Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой высказался о предстоящем матче против «Ливерпуля» в АПЛ.

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    «Понятно, кто является доминирующей силой в этом матче. Понимаю, как Арне Слот хочет, чтобы играла его команда. Они являются доминирующей силой и в Лиге чемпионов.

    У них замечательная серия. "Лестер" должен сыграть очень компактно, должен быть готов к тому, с чем придется столкнуться. Мы должны быть готовы.

    Для нашей команды это непростая задача, однако отличный шанс, чтобы развиваться во всех областях игры», — цитирует Нистелроя ВBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    Соперники сойдутся между собой в Ливерпуле в рамках 18-го тура АПЛ.

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