Сафонов: Париж — это другой уровень

Российский голкипер «ПСЖ» и сборной Россиирассказал, как проходит его адаптация во французском чемпионате после перехода из «Краснодара».

«Париж — это мне интересно. Это другой уровень, и, конечно, мне нужно было время, чтобы адаптироваться. Теперь я лучше понимаю инструкции главного тренера. Для меня всё это легко.

Когда я только приехал, мои первые тренировки были ужасными, потому что они проходили слишком быстро. Мне нужно было время, чтобы поднять свой уровень, и теперь я готов играть и готов быть в этой команде», — цитирует Сафонова beIN Sports.

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Сафонов пока является вторым номером в «ПСЖ», но все чаще появляется в основном составе парижан. В победной игре Кубка Франции против «Ланса» он стал героем послематчевой серии пенальти, отразив два удара соперника.