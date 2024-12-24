Маттеус: «Бавария» — главный фаворит чемпионата

Знаменитый немецкий футболистподвел итоги первой части сезона в немецкой Бундеслиге и оценил шансы на победу мюнхенской «Баварии» и леверкузенского «Байера».

«Для меня "Бавария" по-прежнему является фаворитом чемпионата. Не только из-за преимущества в четыре очка, но и из-за их доминирующего поведения. В топ-играх против Леверкузена и Франкфурта они сыграли великолепно.

Игра "Баварии" в первых 15 матчах была гораздо стабильнее, чем у "Байера". "Бавария" доминировала во всех матчах под руководством Компани, за исключением поражения в Майнце.

Леверкузен воспользовался ошибкой "Баварии" в Майнце, восстановил стабильность за последние несколько недель и теперь снова находится на расстоянии удара. В 2025 году ситуация может снова стать очень напряжённой, особенно учитывая домашнюю игру против рекордсменов», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

После 15 туров «Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии с 36 очками. «Байер» (32) идет вторым.