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    Маттеус: «Бавария» — главный фаворит чемпионата

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    Знаменитый немецкий футболист Лотар Маттеус подвел итоги первой части сезона в немецкой Бундеслиге и оценил шансы на победу мюнхенской «Баварии» и леверкузенского «Байера».

    Лотар Маттеус
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    Лотар Маттеус

    «Для меня "Бавария" по-прежнему является фаворитом чемпионата. Не только из-за преимущества в четыре очка, но и из-за их доминирующего поведения. В топ-играх против Леверкузена и Франкфурта они сыграли великолепно.

    Игра "Баварии" в первых 15 матчах была гораздо стабильнее, чем у "Байера". "Бавария" доминировала во всех матчах под руководством Компани, за исключением поражения в Майнце.

    Леверкузен воспользовался ошибкой "Баварии" в Майнце, восстановил стабильность за последние несколько недель и теперь снова находится на расстоянии удара. В 2025 году ситуация может снова стать очень напряжённой, особенно учитывая домашнюю игру против рекордсменов», — цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 15 туров «Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии с 36 очками. «Байер» (32) идет вторым.

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