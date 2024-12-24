«Лас-Пальмас» хочет арендовать Эндрика

Один из главных талантов мирового футболаможет продолжить свою карьеру в испанском, сообщает портал TodoFichajes.

Сейчас 18-летний бразильский нападающий выступает за мадридский «Реал», где почти не имеет игрового времени.

«Лас-Пальмас» хочет усилить атаку и считает Эндрика оптимальным кандидатом. «Реал» пока раздумывает над этим предложением и взял паузу до середины января.

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В этом сезоне Эндрик сыграл 15 матчей за «сливочных», забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу. Наставник «Реала» Карло Анчелотти ранее пообещал нападающему, что во второй части сезона он будет чаще появляться на футбольном поле.