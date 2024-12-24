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    «Лас-Пальмас» хочет арендовать Эндрика

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Трансферы Примера (Ла Лига) Футбол Испании Лас-Пальмас Реал Мадрид
    Один из главных талантов мирового футбола Эндрик может продолжить свою карьеру в испанском «Лас-Пальмасе», сообщает портал TodoFichajes.

    Эндрик
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    Эндрик

    Сейчас 18-летний бразильский нападающий выступает за мадридский «Реал», где почти не имеет игрового времени.

  • «Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб
  • В этом сезоне Эндрик до сих пор получил лишь жалкие 170 минут игрового времени
  • 19/12/2024

    • «Лас-Пальмас» хочет усилить атаку и считает Эндрика оптимальным кандидатом. «Реал» пока раздумывает над этим предложением и взял паузу до середины января.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В этом сезоне Эндрик сыграл 15 матчей за «сливочных», забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу. Наставник «Реала» Карло Анчелотти ранее пообещал нападающему, что во второй части сезона он будет чаще появляться на футбольном поле.

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