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    Булыкин: Страдает имидж Черчесова

    Футбол Сборная Казахстана Футбол России
    Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном увольнении Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Не знаю, о чём договаривалась федерация Казахстана с Черчесовым. Насколько помню, тогда строилась команда и в этот момент шли матчи. Сложно судить, но если у тренера нет результата, вопрос с увольнением ставят во главу стола. Это не самый лучший отрезок для сборной Казахстана и Черчесова. Из-за пяти поражений страдает имидж тренера.

    Но если команда строится, многое меняется, дают время, чтобы воспитать новую сборную. Быстрее Черчесов нам расскажет, что было, чем мы будем догадываться. Станислав Саламович — это тренер высокого уровня, который доказывал это в клубах и сборной России», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

    Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.

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