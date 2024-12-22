Педри: Очень тяжелое поражение, «Атлетико» поймал нас на контратаке

Полузащитниквысказался о матче против(1:2).

«Очень тяжелое поражение, честно говоря. У нас были моменты, чтобы убить игру, но если этого не делать, то случается то, что случилось. Они поймали нас на контратаке, мы не были к этому готовы.

Мы старались, играли интенсивно, усердно трудились на поле. Было много явных моментов — у Роберта Левандовского, Рафиньи, у меня… В футболе если не забиваешь — усложняешь себе жизнь.

По идее, выиграть у нас дома должно быть гораздо труднее, но этого не происходит. Нам нужно сильно прибавлять, используем паузу, чтобы восстановиться ментально и физически. Постараемся вернуться голодными, больше не проигрывать и сделать все, чтобы вернуться на вершину таблицы», — приводит слова Педри Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

После этого матча «Атлетико» занимает 1-е место в таблице Примеры с 41-ю очками в активе. «Барселона» располагается на 2-й позиции с 38-ю баллами.