Лаутаро Мартинес объяснил, почему упала его результативность

Капитан «Интера»объяснил, почему стал гораздо меньше забивать в этом сезоне.

«Я нападающий и живу ради голов. В последние месяцы я играю дальше от штрафной площади, потому что мне нравится помогать команде продвигаться вперёд: это то, что я добавляю к своей игре, и я чувствую себя хорошо.

"Маркус Тюрам играет ближе к центру и выше на поле, мы это не планировали, но это исходит из нашего понимания ситуации на поле. В прошлом году он часто опускался глубже или смещался в сторону, но теперь настала его очередь забивать больше голов", — цитирует Мартинеса Corriera della Sera.

Календарь и таблица Серии А

Всего в текущем сезоне аргентинский нападающий только 6 голов в 20 играх во всех турнирах.