«Вердер», «Боруссия» М и «Хольштайн» выиграли свои матчи Бундеслиги

В матче 15-го тура чемпионата Германииразгромилсо счетом 5:1.

На дубли Фила Харреса и Сюто Матино, а также гол Лассе Розенбума гости ответили точным ударом Алексиса Клода Мариса.

Футбол. Германия. Бундеслига Хольштайн — Аугсбург 5:1 Голы: 0:1 Алексис Клод-Морис (5'), 1:1 Лассе Розенбом (12'), 2:1 Phil Harres (32'), 3:1 Phil Harres (35'), 4:1 Суто Матино (39'), 5:1 Суто Матино (90 + 1') Хольштайн: Тимон Мориц Вайнер, Лассе Розенбом, Марко Ивезич, Николай Ремберг, Финн-Доминик Порат (Dominik Javorcek, 87'), Marco Komenda (Carl Johansson, 73'), Max Geschwill, Armin Gigovic (M.Knudsen, 87'), Суто Матино, Phil Harres (Бенедикт Пихлер, 87'), Alexander Bernhardsson (Льюис Холтби, 66') Аугсбург: Недилько Лабрович, Димитрис Яннулис, Кевен Шлоттербек (Henri Koudossou, 11'), Максимилиан Бауэр, Крислен Матсима, Эльвис Реджбечай (Фрэнк Аниика, 46'), Кристиян Якич (Арне Майер, 72'), Самюэль Эссенде (Рубен Варгас, 59'), Филлип Тиц, Алексис Клод-Морис, Мариус Вольф (Стив Мунье, 72') Предупреждения: Мариус Вольф (29'), Marcel Rapp (31'), Димитрис Яннулис (68'), Рубен Варгас (83'), Стив Мунье (86')

«Хольштайн» набрал 8 очков и остался на 17-м месте в турнирной таблице. У «Аугсбурга» осталось 16 баллов и 13-я строчка.

Календарь и таблица Бундеслиги

В параллельной игре «Вердер» выиграл у «Униона» со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Марко Грюль, еще по голу забили Митчелл Вайзер и Йенс Стаге. За гостей забил Андрас Шафер.

Футбол. Германия. Бундеслига Вердер — Унион 4:1 Голы: 1:0 Марко Грюлль (13'), 2:0 Марко Грюлль (17'), 2:1 Андраш Шефер (23'), 3:1 Митчелл-Элия Вайзер (45'), 4:1 Йенс Стаге (87') Вердер: Михаэль Цеттерер, Никлас Штарк (Skelly Alvero, 90'), Марко Фридль, Антони Юнг (Милош Велькович, 88'), Митчелл-Элия Вайзер, Деррик Кён (Оливье Деман, 88'), Йенс Стаге, Сенне Линен (Хулиан Малатини, 90'), Романо Шмид, Марко Грюлль (Оливер Бёрк, 73'), Марвин Дукш Унион: Александер Шволов, Том Роте, Кристофер Триммель (Йосип Юранович, 46'), Диогу Лейте, Леопольд Кверфельд, Данило Дуки, Рани Хедира (Алёша Кемляйн, 71'), Андраш Шефер (Лука Тусар, 71'), Бенедикт Холлербах, Йорбе Вертессен (Иван Пртаин, 79'), Роберт Сков (Тим Скарке, 46') Предупреждения: Данило Дуки (5'), Марко Фридль (19'), Рани Хедира (45'), Оливер Бёрк (90 + 4')

«Вердер» смог набрать 25 очков и поднялся на шестое место, «Унион» (17) — 12-й.

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И, наконец, менхенгладбахская «Боруссия» на выезде одолела «Хоффенхайм» со счетом 2:1.

На голы Филиппа Сандера и Алассана Плеа хозяева ответили точным ударом Андрея Крамарича.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Боруссия М 1:2 Голы: 0:1 Филипп Зандер (23'), 1:1 Андрей Крамарич (пенальти) (58'), 1:2 Алассан Плеа (61') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Валентен Жендрей, Кевин Акпогума, Стэнли Нсоки (Робин Гранач, 34'), Александер Прасс (Давид Юрасек, 81'), Том Бишоф, Антон Стах, Диади Самассеку (Харис Табакович, 70'), Андрей Крамарич, Адам Гложек (Мергим Бериша, 81'), Якоб Бруун Ларсен (Деннис Гайгер, 81') Боруссия М: Мориц Николас, Лукас Улльрих (Лука Нец, 86'), Нико Эльведи, Джозеф Скалли (Штефан Ляйнер, 80'), Робин Хак (Рокко Райтц, 70'), Филипп Зандер, Юлиан Вайгль, Тим Кляйндинст, Алассан Плеа (Марвин Фридрих, 80'), Франк Онора (Кевин Штёгер, 86'), Kou Itakura

После этой игре «Боруссия» (24 очка) идет седьмой, «Хоффенхайм» (14) — 14-й.