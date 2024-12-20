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    Семин: Если Дюков говорит, значит большие шансы на возвращение России на турниры

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Российский тренер Юрий Семин ответил на вопрос по поводу возможного возвращения сборной России к международным турнирам.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Дюков словами не разбрасывается. Если он говорит, значит достаточно большие шансы на то, чтобы наша сборная вернулась на международные турниры. Потихоньку ведь возвращаются спортсмены. Мне кажется, все реально.

    Мы видим это и в других видах спорта. В этом плане наш министр спорта выбрал направление, чтобы все наши спортивные организации возвращались в международный спорт. Должно получиться», — цитирует Семина «Матч ТВ».

    Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.

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