Семин: Если Дюков говорит, значит большие шансы на возвращение России на турниры

Российский тренерответил на вопрос по поводу возможного возвращения сборной России к международным турнирам.

«Дюков словами не разбрасывается. Если он говорит, значит достаточно большие шансы на то, чтобы наша сборная вернулась на международные турниры. Потихоньку ведь возвращаются спортсмены. Мне кажется, все реально.

Мы видим это и в других видах спорта. В этом плане наш министр спорта выбрал направление, чтобы все наши спортивные организации возвращались в международный спорт. Должно получиться», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.