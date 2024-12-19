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    «Вильярреал» и «Райо Вальекано» сыграли вничью, «Эспаньол» и «Валенсия» поделили очки

    «Вильярреал» — «Райо Вальекано»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В перенесенном матче 13-го тура испанской Примеры «Эспаньол» и «Валенсия» сыграли вничью 1:1.

    «Вильярреал»
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    «Вильярреал»

    На гол Хавьера Пуадо гости ответили точным ударом Диего Лопеса.

    Футбол. Испания. Примера
    Эспаньол — Валенсия 1:1
    Голы: 1:0 Хавьер Пуадо (44'), 1:1 Диего Лопес (47') Эспаньол: Жоан Гарсия, Омар Эль-Хилали, Мараш Кумбула, Леандро Кабрера, Бриан Оливан (Альваро Агуадо, 82'), Алекс Краль, Валид Шеддира (Ирвин Кардона, 61'), Хавьер Пуадо, Antoniu Roca (Карлос Ромеро, 61'), Justin Smith (Rafael Bauza, 72'), Jofre Carreras Валенсия: Диего Лопес (Iker Cordoba, 85'), Столе Димитриевски, Андре Алмейда, Кристьян Москера, Сесар Таррега (Ярек Гасёровский, 57'), Димитри Фулкье, Фран Перес (Серхи Канос, 68'), Пепелу (Хави Герра, 68'), Даниэль Гомес, Луис Риоха, Enzo Barrenechea (Уго Гильямон, 85') Предупреждение: Омар Эль-Хилали (63')

    У «Эспаньола» теперь 15 очков и 18-е место. У «Валенсии» 11 баллов и последняя строчка.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В параллельной игре в рамках 12-го тура «Вильярреал» и «Райо Вальекано» также поделили очки — 1:1.

    За гостей забил Альваро Гарсия, за хозяев — Айозе Перес.

    Футбол. Испания. Примера
    Вильярреал — Райо Вальекано 1:1
    Голы: 0:1 Альваро Гарсия (20'), 1:1 Айосе Перес (45 + 1') Вильярреал: Луис Жуниор, Вилли Камбвала, Логан Кошта, Серхи Кардона, Пап Гуй, Сантьяго Комесанья, Денис Суарес (Хуан Бернат, 63'), Ереми Пино (Pau Cabanes, 74'), Тьерно Барри (Херар Морено, 74'), Айосе Перес (Thiago Ojeda, 83'), Pau Navarro (Хуан Фойт, 74') Райо Вальекано: Альфонсо Эспино, Абдул Мумин, Флорьян Лежён, Иван Балью (Андрей Рациу, 57'), Альваро Гарсия, Оскар Валентин, Серхио Камельо (Иси Паласон, 64'), Оскар Трехо (Ранди Нтекья, 64'), Хорхе де Фрутос, Pedro Diaz (Пате Сисс, 57'), Augusto Batalla Предупреждения: Ереми Пино (27'), Абдул Мумин (45 + 5'), Флорьян Лежён (46'), Оскар Трехо (54'), Пап Гуй (55'), Thiago Ojeda (85') Удаление: Вилли Камбвала (32')

    После этой игре в активе «Вильярреала» стало 27 очков и пятое место в турнирной таблице. На счету «Райо Вальекано» 21 балл и 12-я строчка.

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