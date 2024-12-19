Спортивный директор «Ромы»: Никаких контактов по Дибале не было

Спортивный директорвысказался о будущем в команде полузащитника

«Что касается Пауло, зимнее трансферное окно вот-вот начнется, и появляются первые слухи. Мы знаем, насколько Дибала значим для команды, и как он относится к "Роме". Если появится что-то конкретное, мы это выслушаем, даже если он очень привязан к нам. Однако на данном этапе никаких контактов не было», — сказал Гисольфи Mediaset.

За «Рому» Дибала выступает с 2022 года, перейдя из «Ювентуса» в качестве свободного агента. По окончании сезона истекает его контракт с джаллоросси.

В текущем сезоне Серии А Дибала отыграл 13 матчей. Форвард забил два гола.