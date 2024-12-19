Врач высказался о травме Доннаруммы

Спортивный врачотметил, когда голкипер «ПСЖ»вернется к тренировкам.

Ранее вратарь получил повреждение после контакта с защитником «Монако» Уилфридом Синго.

«Важно, насколько глубокие раны у Доннаруммы и как зашить. Если будет много стежков, то через два‑три дня всё схватится и можно тренироваться. После снятия швов можно тренироваться без ограничений. Если прикрыть всё маской — можно тренироваться хоть на следующий день. Ее нужно будет носить пять‑семь дней. На фото видно, что Доннарумме экстренно сделали швы скобами с помощью хирургического степлера. С ними сложнее, потому что при попадании мяча будет очень больно.

Я предпочитаю обычные швы и как можно больше. В среднем после таких травм швы снимают уже через десять дней — как бабушкам, дедушкам, так и молодым людям», — сказал Карлицкий «Матч ТВ».

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» набрал 40 очков. Клуб на данный момент лидирует во французской Лиге 1.