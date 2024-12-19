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    Врач высказался о травме Доннаруммы

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    Спортивный врач Никита Карлицкий отметил, когда голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма вернется к тренировкам.

    Джанлуиджи Доннарумма
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    Джанлуиджи Доннарумма

    Ранее вратарь получил повреждение после контакта с защитником «Монако» Уилфридом Синго.

    «Важно, насколько глубокие раны у Доннаруммы и как зашить. Если будет много стежков, то через два‑три дня всё схватится и можно тренироваться. После снятия швов можно тренироваться без ограничений. Если прикрыть всё маской — можно тренироваться хоть на следующий день. Ее нужно будет носить пять‑семь дней. На фото видно, что Доннарумме экстренно сделали швы скобами с помощью хирургического степлера. С ними сложнее, потому что при попадании мяча будет очень больно.

    Я предпочитаю обычные швы и как можно больше. В среднем после таких травм швы снимают уже через десять дней — как бабушкам, дедушкам, так и молодым людям», — сказал Карлицкий «Матч ТВ».

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    «ПСЖ» набрал 40 очков. Клуб на данный момент лидирует во французской Лиге 1.

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