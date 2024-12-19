«Челси» уже решил вопрос о выходе в 1/8 финала турнира еще в прошлом туре. 12 декабря лондонцы обыграли «Астану» 3:1. Это была пятая победа подряд для хозяев в Лиге конференций. При этом на данный момент «аристократы» выиграли 7 матчей с учетом всех турниров.
«Шемрок Ровервс» — один из трех клубов турнира, которому до этого момента удалось избежать поражений. Команда выиграла 3 из 5 поединков и в двух случаях сыграла вничью. В прошлом туре гости разгромили дома команду «Борац Баня Лука» со счетом 3:0 и набрали 11 очков. С этим результатом клуб из Ирландии занимает 6-е место в таблице.
Прогнозы и ставки
Тут все понятно без лишних слов. «Челси» — фаворит с большим отрывом по коэффициентам.
- Букмекеры предлагают на победу «Челси» 1.09, на «Шемрок Роверс» они дают 22.0, на ничью — 12.0.
- Редакция LiveSport.Ru предложила свой прогноз с коэффициентом 2.25.
Трансляция матча
Смотрите прямую трансляцию матча «Челси» — «Шемрок Роверс» на сайте LiveCup.Run. Здесь вы найдете предматчевую статистику и стартовые составы команд.
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету