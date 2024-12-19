19 декабря в Лондонесыграет св рамках 6-го тура Лиги конференций. Поединок начнется в 23:00 по мск.

«Челси» уже решил вопрос о выходе в 1/8 финала турнира еще в прошлом туре. 12 декабря лондонцы обыграли «Астану» 3:1. Это была пятая победа подряд для хозяев в Лиге конференций. При этом на данный момент «аристократы» выиграли 7 матчей с учетом всех турниров.

«Шемрок Ровервс» — один из трех клубов турнира, которому до этого момента удалось избежать поражений. Команда выиграла 3 из 5 поединков и в двух случаях сыграла вничью. В прошлом туре гости разгромили дома команду «Борац Баня Лука» со счетом 3:0 и набрали 11 очков. С этим результатом клуб из Ирландии занимает 6-е место в таблице.

Прогнозы и ставки

Тут все понятно без лишних слов. «Челси» — фаворит с большим отрывом по коэффициентам.

Букмекеры предлагают на победу «Челси» 1.09, на «Шемрок Роверс» они дают 22.0, на ничью — 12.0.

Редакция LiveSport.Ru предложила свой прогноз с коэффициентом 2.25.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Челси» — «Шемрок Роверс» на сайте LiveCup.Run. Здесь вы найдете предматчевую статистику и стартовые составы команд.

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