Карпин: Год для сборной России получился хорошим

Главный тренер сборной Россиивысказался об итогах 2024 года.

«Лучший матч? Наверное, против сербов. Потому что Россия — Сербия — это вывеска, так скажем. Из‑за того, что в этой игре было раннее удаление, не удалось посмотреть на все, что хотели посмотреть. Вторым по силе выделил бы матч в Белоруссии. Игра дала много пищи для размышлений, много информации.

Во Вьетнаме тоже получили достаточно много информации, но с учетом того, какая там была жара и влажность, она совсем недостоверная. Кто‑то лучше переносит духоту, а кто‑то хуже. Так что здесь бы выводов не делал. Но то отношение, которое было к этой игре… Ребята, умирая даже не от проведенной работы или действий соперника, а именно от погодных условий, выдержали. Они старались. Что‑то получалось, что‑то — нет. Претензии ни к кому не было.

Если все это учитывать, я считаю, что год хороший. Все понравилось, если честно. Для меня самое главное, что может понравиться — это прежде всего отношение команды на всех сборах вне зависимости от того, какие были сборы и соперники или соперники, которых не было, как Пакистан. Плюс сорванный матч во Вьетнаме с командой Таиланда.

Все проблемы, которые возникли у нас, были понятными, как подбор соперников, или непонятными, как с тайфуном или с неприездом сборной Пакистана. Учитывая все эти трудности, все ребята отреагировали на пять баллов», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».