2-й таймСаутгемптон — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван Дейк«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Онлайн
    Все новости спорта

    Карпин: Год для сборной России получился хорошим

    Футбол Сборная России Футбол России
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об итогах 2024 года.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Лучший матч? Наверное, против сербов. Потому что Россия — Сербия — это вывеска, так скажем. Из‑за того, что в этой игре было раннее удаление, не удалось посмотреть на все, что хотели посмотреть. Вторым по силе выделил бы матч в Белоруссии. Игра дала много пищи для размышлений, много информации.

    Во Вьетнаме тоже получили достаточно много информации, но с учетом того, какая там была жара и влажность, она совсем недостоверная. Кто‑то лучше переносит духоту, а кто‑то хуже. Так что здесь бы выводов не делал. Но то отношение, которое было к этой игре… Ребята, умирая даже не от проведенной работы или действий соперника, а именно от погодных условий, выдержали. Они старались. Что‑то получалось, что‑то — нет. Претензии ни к кому не было.

    Если все это учитывать, я считаю, что год хороший. Все понравилось, если честно. Для меня самое главное, что может понравиться — это прежде всего отношение команды на всех сборах вне зависимости от того, какие были сборы и соперники или соперники, которых не было, как Пакистан. Плюс сорванный матч во Вьетнаме с командой Таиланда.

    Все проблемы, которые возникли у нас, были понятными, как подбор соперников, или непонятными, как с тайфуном или с неприездом сборной Пакистана. Учитывая все эти трудности, все ребята отреагировали на пять баллов», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?
  • АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Интер» учинит разгром фриуланцам
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры