Канчельскис: Если «Химки» доживут до конца сезона, будет хорошо

Бывший футболист сборной Россиипорассуждал на предмет будущего подмосковных

«Не знаю, что там "Химки" натворили. Я не знаю Оленева. Если "Химки" доживут до конца сезона, будет хорошо. Если нет, то проблематично.

Это будет потеря? Конечно. А зачем они тогда выходили в РПЛ? Люди берут команду, думают, что ей легко управлять, сейчас они заработают миллионы. На самом деле это очень большой труд. Когда эти люди сталкиваются с реальностью, начинают ныть, говорить про спонсоров. Но вы же знаете, куда идете? Играйте тогда в первом дивизионе, поддерживайте штаны, и всё. А им надо раздуть мыльный пузырь, сказать, какие они крутые, а потом весь пафос пропадает. Ищут виноватых. Кого‑то арестовали. Просто так ведь не арестуют.

Генеральный директор ушел, сейчас команда посыплется дальше. Как в "Собачьем сердце": Всё будет как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замёрзнут трубы, потом лопнет котёл в паровом отоплении и так далее», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» набрали 16 очков в 18-ти матчах и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.