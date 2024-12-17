Раньери — об уходе Дибалы: Мне нужны только те игроки, которые хотят играть за «Рому»

Главный тренер «Ромы»высказался о возможном трансферев турецкий «Галатасарай».

«Каждый играет свою роль и делает свою работу. Я рад, что он у меня есть и что он играет, когда находится в форме. Если у него другие приоритеты, то две стороны должны договориться об этом. Если он не хочет оставаться, то всегда есть возможность уйти. Мне нужны только те игроки, которые будут рады играть в Риме», — цитирует Раньери Football Italia.

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За «Рому» Дибала выступает с 2022 года, перейдя из «Ювентуса» в качестве свободного агента. По окончании сезона истекает его контракт с джаллоросси.