17 декабря в Туринеприметв рамках 1/8 финала Кубка Италии. Начало игры в 23:00 мск.

Туринцы давно не проигрывают. Серия составляет 11 поединков. Однако большая часть результатов — ничьи. Подопечные Тьяго Мотты выиграли только 3 раза за весь этот период. Последняя победа была 11 декабря в Лиге чемпионов, когда «Юве» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» 2:0. Спустя несколько дней клуб разошелся миром с «Венецией» (2:2) в Серии А.

«Островитяне» в третий раз подряд попали на сложного соперника. Перед этим они не справились с «Фиорентиной» и «Аталантой». В обоих случаях команда потерпела минимальное поражение 0:1. Ну и в целом ситуация с результатами у «Кальяри» складывается не очень хорошо. В шести поединках гости выиграли только один раз. В Кубке Италии гости провели два поединка. Они обыграли «Каррарезе» 3:1 и «Кремонезе» 1:0.

Прогнозы и ставки

«Кальяри» не умеет играть с топами. Клуб плохо выступает на выезде. Непонятно, за счет чего гости могут пройти туринцев.

Букмекеры дают 1.35 и 9.50 на победу команд в основное время. На проход в четвертьфинал цифры составляют 1.20 и 4.70 соответственно.

По мнению экспертов LiveSport.Ru , поединок будет низовым. Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе.

, поединок будет низовым. Свои ставки они предложили в традиционном прогнозе. ИИ спрогнозировал, что «Юве» забьет дважды и одержит победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

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