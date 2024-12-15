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    «Лейпциг» — «Айнтрахт»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги состоится очный поединок «Лейпцига» и «Айнтрахта». Обе команды находятся в топ-4, так что будет интересно. Начало встречи в 21:30 по мск.

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    После серии провальных выступлений «быки» разозлились и прервали полосу, одолев «Хольштайн Киль» 2:0. До этого они пропустили 4 мяча от «Хоффенхайма» (3:4) и 5 мячей от «Вольфсбурга» (1:5). 10 декабря «Лейпциг» сыграл в Лиге чемпионов, где потерпел домашнее поражение от «Астон Виллы» 2:3. В турнирной таблице чемпионата Германии клуб находится на 4-м месте. За 13 туров он набрал 24 очка.

    «Айнтрахт» забуксовал, хотя в Бундеслиге беспроигрышная серия клуба продолжается и сейчас составляет уже 6 матчей. В последнем туре у «орлов» была ничья с «Аугсбургом» 2:2. После этой ничьи гости проиграли 2:3 «Лиону» в Лиге Европы. С 27 очками клуб из Франкфурта занимает 3-е место.

    Прогнозы и ставки

    Команды сыграют второй раз за месяц. 4 декабря они встретились в Кубке Германии. «Лейпциг» прошел в четвертьфинал, разгромив «орлов» 3:0.

    • На этот матч фаворитом букмекеры считают «быков» — 2.19 и 3.20 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.80.

    • Искусственный интеллект пророчит крупный результат, однако удача будет на стороне «Айнтрахта», который выиграет 3:2.

    • Эксперты LiveSport.Ru решили сосредоточиться на голах. Они предложили две ставки на тоталы, с которыми можно ознакомиться здесь.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляция матча «Лейпциг» — «Айнтрахт», а также других матчей чемпионата Германии на сайте LiveCup.Run.

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