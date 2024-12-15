В «Баварии» заявили, что не подпишут нападающего в зимнее ТО

Генеральный директорответил на вопрос о возможной покупке нападающего в зимнее трансферное окно.

«Подпишет ли "Бавария" резервного нападающего? Нет. У нас глубокий состав, который обладает достаточным качеством для достижения поставленных целей. "Бавария" — это не машинка для печати денег.

Это правда, что у нас серьезные (финансовые) результаты, но это потому, что мы всегда мыслим с позиции экономии. Мы не говорим, что нам не хватает одного игрока, поэтому мы потратим сумму Х. А нападающие стоят денег.

Зависит ли "Бавария" от Кейна? В такой игре, как сегодня, можно сказать, что он принес бы нам пользу (»Бавария« проиграла "Майнцу" 1:2). Но у нас все еще достаточно качества, чтобы забивать голы даже без Гарри. Мы показали это в последние несколько недель», — сказал Эберль Bayern & Germany.

Напомним, что 10-го декабря Кейн впервые после травмы вышел на поле. Пока неизвестно когда форвард начнет тренироваться в общей группе.

После 14-и туров в Бундеслиге «Бавария» занимает 1-е место в таблице с 33 очками в активе.