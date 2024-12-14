«Тулуза» — «Сент-Этьен»: счет матча 2:1, обзор голов

обыграла(2:1) в матче 15-го тура французской Лиги 1.

В составе гостей единственный гол записал на свой счет Лукас Стассин на 53-й минуте.

«Тулуза» ответила голами Шави Бабика на 55-й минуте и Закарии Абухляля на 85-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Тулуза — Сент-Этьен 2:1 Голы: 1:0 Кейн Уилсон (8'), 2:0 Eiran Cashin (23'), 3:0 Эбу Адамс (29'), 4:0 Марлон Пэк (автогол) (65') Тулуза: Якоб Зеттерстрём, Кейн Уилсон, Кёртис Нельсон, Кензо Гаудмейн, Бен Осборн, Эбу Адамс (Liam Thompson, 76'), Маркус Харнесс (Кайден Джексон, 66'), Натаниел Мендес-Лэнг (Каллум Элдер, 66'), Джерри Йетс (Джеймс Коллинз, 77'), Eiran Cashin (Nat Phillips, 58'), C.Forsyth Сент-Этьен: Коннор Огилви, Томас Макинтайр, Джош Мёрфи (Пэдди Лэйн, 72'), Мэтт Ритчи (Кристиан Сэйди, 46'), Андре Доззелл, Марлон Пэк, Терри Девлин (Зак Суонсон, 46'), Колби Бишоп (Элиас Сёренсен, 78'), Каллум Лэнг, Freddie Potts (Абдулай Камара, 64'), Nicolas Schmid

После этого матча «Тулуза» занимает 8-е место в таблице Лиги 1 с 21-м баллом в активе, а «Сент-Этьен» — на 16-й позиции с 13-ю очками.