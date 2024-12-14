14 декабря в Лондонеприметв рамках 16-го тура английской Премьер-лиги. Игра начнется в 18:00 по Москве.

«Арсенал» — одна из самых стабильных команд АПЛ. «Канониры» набрали 29 очков и ведут борьбу за 2-е место. При этом в спину дышит «Ман Сити», который отстает на 2 пункта. В минувшем туре хозяева сыграли не так уверенно, пришлось отыгрываться на «Крейвен Коттедж», где была ничья с «Фулхэмом» (1:1). Однако перед этим «красно-белые» очень хорошо выступили против «Ман Юнайтед» (2:0), а на неделе разгромили «Монако» (3:0) в Лиге чемпионов.

«Эвертон» плохо играет против топовых соперников. Вспомним разгром от МЮ 4:0, который сейчас переживает не самые лучшие времена. Да, после такого фиаско «ириски» отыгрались на «Вулверхэмптоне», победив с тем же счетом. Однако «волки» в нынешнем сезоне борются за выживание. «Эвертон» занимает 15-е место с 14 очками. Зона вылета не угрожает гостям даже в случае поражения, так как отрыв составляет 5 пунктов.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Никаких вопросов о том, кто же является фаворитом быть не может. Вряд ли «Арсенал» допустит ту же ошибку, что и в прошлом туре. «Эвертон» не того ранга соперник.

Букмекеры дают на «Арсенал» мизерные 1.25, тогда как шансы «Эвертона» оцениваются коэффициентом 13.0. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 6.30.

Варианты ставок на игру можно подсмотреть у экспертов LiveSport.Ru. Для этого читайте прогноз редакции.

ИИ уверен в победе «Арсенала», но при скромном счете 1:0.

Где смотреть игру

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