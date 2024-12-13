Компани: Рад, что есть зимний перерыв в Бундеслиге

Главный тренер «Баварии»прокомментировал предстоящую зимнюю паузу в чемпионате Германии.

«Сейчас я очень рад, что у нас есть зимний перерыв, потому что летнего перерыва не будет. Важно иметь определённое количество дней для восстановления, не только физического, но и ментального. В Бундеслиге у нас это есть. В Англии команды проводят много игр зимой, такова традиция», — цитирует Компани пресс-служба «Баварии».

Календарь и таблица Бундеслиги

В этом году перерыв в Бундеслиге будет с 22 декабря по 10 января. После 13 матчей «Бавария» уверенно лидирует с 33 очками.