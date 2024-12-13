ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Манчестер Сити»«Реал» и «ПСЖ» приходят в себя, штопор «Ман Сити» продолжается: Итоги 6-го тура Лиги чемпионов
  • 12:48
    • Михаил Дегтярев стал президентом Олимпийского комитета России
    Все новости спорта

    Компани: Рад, что есть зимний перерыв в Бундеслиге

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал предстоящую зимнюю паузу в чемпионате Германии.

    Венсан Компани
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Венсан Компани

    «Сейчас я очень рад, что у нас есть зимний перерыв, потому что летнего перерыва не будет. Важно иметь определённое количество дней для восстановления, не только физического, но и ментального. В Бундеслиге у нас это есть. В Англии команды проводят много игр зимой, такова традиция», — цитирует Компани пресс-служба «Баварии».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В этом году перерыв в Бундеслиге будет с 22 декабря по 10 января. После 13 матчей «Бавария» уверенно лидирует с 33 очками.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вспомнит ли «Валенсия» о победах в Ла Лиге?
  • «Вальядолид» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Продолжится ли победная серия «Эмполи»?
  • «Эмполи» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Оборона «Сент-Этьена» сразу будет ошибаться
  • «Тулуза» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.83
  • Экспресс дня 13 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Вальядолид — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Эмполи — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тулуза — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реймс — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Россия 25 — Беларусь
  • Хоккей
  • Завтра в 13:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры