Сычев: Высказывания Дзюбы — это перебор

Экс-футболист «Локомотива»осудил форварда «Акрона»за негативные высказывания в адрес железнодорожников.

Дзюба до этого раскритиковал руководство и главного тренера, а также рассказал про «чертановские» и «измайловские» группировки в клубе.

«Субъективный момент. Не очень хотел комментировать эту тему, но… Если по этическим соображениям говорить такие вещи для Дзюбы — это нормально, то для меня это не так. Считаю такие высказывания перебором. Это за гранью. Мы все-таки все едим один футбольный хлеб.

Можно, безусловно, какие-то вещи обсуждать между собой, даже по-мужски, на повышенных тонах. Однако переводить это все в публичное пространство неправильно.

Ну он у нас главный правдоруб. Его личный выбор. Но я его не разделяю», — приводит слова Сычева «РГ».