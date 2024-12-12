Сычев: Высказывания Дзюбы — это перебор

Артем Дзюба Фото: globallookpress.com
Дзюба до этого раскритиковал руководство и главного тренера, а также рассказал про «чертановские» и «измайловские» группировки в клубе.
«Субъективный момент. Не очень хотел комментировать эту тему, но… Если по этическим соображениям говорить такие вещи для Дзюбы — это нормально, то для меня это не так. Считаю такие высказывания перебором. Это за гранью. Мы все-таки все едим один футбольный хлеб.
Можно, безусловно, какие-то вещи обсуждать между собой, даже по-мужски, на повышенных тонах. Однако переводить это все в публичное пространство неправильно.
Ну он у нас главный правдоруб. Его личный выбор. Но я его не разделяю», — приводит слова Сычева «РГ».