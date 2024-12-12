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    Сычев: Высказывания Дзюбы — это перебор

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    Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сычев осудил форварда «Акрона» Артема Дзюбу за негативные высказывания в адрес железнодорожников.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба до этого раскритиковал руководство и главного тренера, а также рассказал про «чертановские» и «измайловские» группировки в клубе.

    «Субъективный момент. Не очень хотел комментировать эту тему, но… Если по этическим соображениям говорить такие вещи для Дзюбы — это нормально, то для меня это не так. Считаю такие высказывания перебором. Это за гранью. Мы все-таки все едим один футбольный хлеб.

    Можно, безусловно, какие-то вещи обсуждать между собой, даже по-мужски, на повышенных тонах. Однако переводить это все в публичное пространство неправильно.

    Ну он у нас главный правдоруб. Его личный выбор. Но я его не разделяю», — приводит слова Сычева «РГ».

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