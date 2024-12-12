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    «Барселона» вырвала победу у «Боруссии» Д в ЛЧ

    «Боруссия» Д — «Барселона»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение на своем поле от «Барселоны» в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов со счетом 2:3.

    Ферран Торрес и Рафинья — авторы голов «Барселоны»
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    Ферран Торрес и Рафинья — авторы голов «Барселоны»

    Оба мяча в составе немецкого клуба забил Серу Гирасси, отличившийся на 60-й минуте с пенальти и на 78-й минуте.

    За «Барселону» также дубль оформил Ферран Торрес (75-я и 85-я), также гол на счету Рафиньи (53-я).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Боруссия Д — Барселона 2:3
    Голы: 0:1 Рафаэл Диас (53'), 1:1 Серу Гирасси (пенальти) (60'), 1:2 Ферран Торрес (75'), 2:2 Серу Гирасси (78'), 2:3 Ферран Торрес (85') Предупреждения: Марсель Забитцер (42'), Феликс Нмеча (51'), Ян Коуту (57'), Пау Кубарси (59'), Рами Бенсебаини (61'), Ферран Торрес (90 + 2')

    «Барселона» сейчас вторая в таблице с 15 очками. «Боруссия» Д идет девятой с 12 очками.

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