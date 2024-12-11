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    Компани: Было видно, что «Бавария» сильнее «Шахтера»

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    Наставник «Баварии» Венсан Компани высказался о победе над «Шахтером» (5:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Начало было непростым. По тому, как мы вели игру, думаю, было видно, что мы сильнее. Но порою пропускаешь... Пропустили мы рано, но сохраняли спокойствие. И, думаю, самое главное — то, что мы все-таки вошли в игру.

    Мы не жаловались на травмы. Факт — то, что они есть, но такие моменты по ходу сезона случаются. Наверное, у некоторых травмированных есть и история рецидивов. Иногда, конечно, можно снизить риск травмоопасности на 15 — 20 процентов, но полностью исключить его невозможно. Мы осознавали произошедшее, сохраняя спокойствие, доверяя команде. Полагаю, что мы всегда стремимся использовать свои сильные стороны, но главные в этом — сами игроки, которые все сами и сделали», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

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    «Бавария» с 12 очками идет 8-й в турнирной таблице. «Шахтер» (4) располагается на 27-м месте.

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