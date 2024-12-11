Компани: Было видно, что «Бавария» сильнее «Шахтера»

Наставник «Баварии»высказался о победе над «Шахтером» (5:1) в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Начало было непростым. По тому, как мы вели игру, думаю, было видно, что мы сильнее. Но порою пропускаешь... Пропустили мы рано, но сохраняли спокойствие. И, думаю, самое главное — то, что мы все-таки вошли в игру.

Мы не жаловались на травмы. Факт — то, что они есть, но такие моменты по ходу сезона случаются. Наверное, у некоторых травмированных есть и история рецидивов. Иногда, конечно, можно снизить риск травмоопасности на 15 — 20 процентов, но полностью исключить его невозможно. Мы осознавали произошедшее, сохраняя спокойствие, доверяя команде. Полагаю, что мы всегда стремимся использовать свои сильные стороны, но главные в этом — сами игроки, которые все сами и сделали», — цитирует пресс-служба УЕФА Компани.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Бавария» с 12 очками идет 8-й в турнирной таблице. «Шахтер» (4) располагается на 27-м месте.