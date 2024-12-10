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    «Аталанта» — «Реал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура Лиги Чемпионов «Аталанта» — «Реал»

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    «Аталанта» и «Реал» сыграют между собой в рамках 6-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Аталанта»

    «Аталанта» находится на пятой строчке в турнирной таблице Лиги Чемпионов, набрав 11 очков в 5-ти матчах — 3 победы и 2 ничьи. Разница забитых и пропущенных мячей команды из Бергамо составляет 11:1. На общем этапе «Аталанте» предстоит еще сыграть с «Реалом», «Штурмом» и «Барселоной».

    В двух последних турах команда Гасперини набрала 6 очков из 6-ти, одержав выездные победы над «Штутгартом» (2:0) и «Янг Бойз» (6:1). До этого бергамаски сыграли вничью с «Селтиком» (0:0) и «Арсеналом» (0:0), а между ними был победный матч с «Шахтёром» (3:0).

    Общая беспроигрышная серия «Аталанты» во всех турнирах составляет 14 матчей, 12 из которых она выиграла. После победы в крайнем туре Сериа А над «Миланом» (2:1) команда из Бергамо возглавила турнирную таблицу чемпионата, набрав 34 очка в 15-ти играх.

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    «Реал»

    «Реал» набрал 6 очков в 5-ти матчах общего этапа Лиги Чемпионов и сейчас занимает лишь 24-е место в турнирной таблице. Мадридцы одержали две победы и трижды уступили, забив 9 голов и пропустив столько же мячей в свои ворота.

    В двух крайних турах «Реал» играл с «Миланом» и «Ливерпулем», уступив обоим клубам 1:3 и 0:2 соответственно. До этого команда Анчелотти проиграла еще и «Лиллю» (0:1). Победить удалось только «Штутгарт» (3:1) и дортмундскую «Боруссию» (5:2).

    В испанском чемпионате «Реал» занимает второе место и отстает от «Барселоны» на два очка при матче в запасе. В крайнем туре мадридцы разгромили в гостях «Жирону» со счетом 3:0.

    Личные встречи

    «Реал» обыграл «Аталанту» во всех трех очных матчах. Мадридцы одержали победу над бергамасками в августе этого года в матче за Суперкубок Европы (2:0), а до этого «сливочные» выбили соперника из 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2020/2021 — 1:0 в гостях и 3:1 дома.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аталанта» — «Реал» с коэффициентом 1.96.

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