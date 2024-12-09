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    Газзаев: «Акрон» впечатлил меня своей игрой

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    Известный тренер Валерий Газзаев назвал команду, которая больше всего впечатлила его в первой части российской Премьер-лиги.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «На меня большое впечатление произвела команда-дебютант "Акрон". Они показывают приятную глазу игру.

    Это команда со своим стилем, принципами игры. Дзюба тоже внёс свой авторитет, чтобы команда успешно выступила в первом этапе чемпионата.

    Несмотря на сложности, которые у них могут быть, команда не отходит от своих принципов игры. Немногие клубы придерживаются стиля. "Акрон" же целеустремлённо держит свою линию.

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    • Они на правильном пути, добиваются результата. Если к ним добавятся мастеровитые игроки, команда может претендовать на большее», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Акрон» набрал 22 очка в 18-ти матчах и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.

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