«Хоффенхайм» — «Фрайбург»: счет матча 1:1, обзор голов

«Хоффенхайм» Фото: globallookpress.com
Оба мяча были забиты во втором тайме. На гол Маттиаса Гинтера хозяева ответили точным ударом Тома Бишофа.
Футбол. Германия. Бундеслига
Хоффенхайм — Фрайбург 1:1
Голы: 0:1 Маттиас Гинтер (68'), 1:1 Том Бишоф (73') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Валентен Жендрей, Артур Шавес, Стэнли Нсоки, Александер Прасс, Антон Стах, Диади Самассеку (Деннис Гайгер, 72'), Том Бишоф, Адам Гложек (Кевин Акпогума, 82'), Якоб Бруун Ларсен (Мергим Бериша, 78'), Андрей Крамарич (Макс Мёрштедт, 72') Фрайбург: Ноа Атуболу, Кристиан Гюнтер (Жорди Макенго, 81'), Филипп Линхарт, Маттиас Гинтер, Лукас Кюблер (Maximilian Rosenfelder, 69'), Патрик Остерхаге (Винченцо Грифо, 60'), Рицу Доан, Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн, Михаэль Грегорич (Мерлин Рёль, 69'), Лукас Хёлер (Эрен Динкчи, 81') Предупреждения: Патрик Остерхаге (26'), Деннис Гайгер (81')
«Фрайбург» набрал 13 очков и идет 14-м в турнирной таблице. У «Хоффенхайма» теперь 13 баллов и 14-е место.