Россия ведет переговоры с Парагваем о проведении товарищеского матча

Сборныеможет сыграть товарищеский матч против сборной

Это может случиться в ближайшие два года.

«Россия и Парагвай ведут переговоры по проведению матча в ближайшие два года. Из-за забитого графика парагвайской сборной играми отбора к ЧМ-2026 обсуждается организация матча в сентябре 2025 или в марте 2026 года. Россия хочет провести домашний матч — Парагвай желает сыграть в Асунсьоне или на нейтральном поле. Стороны пытаются договориться», — приводит слова источника Sport24.

В 2024 году сборная России сыграла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.