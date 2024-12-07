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    Россия ведет переговоры с Парагваем о проведении товарищеского матча

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Парагвая
    Сборные России может сыграть товарищеский матч против сборной Парагвая.

    сборная России
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    сборная России

    Это может случиться в ближайшие два года.

    «Россия и Парагвай ведут переговоры по проведению матча в ближайшие два года. Из-за забитого графика парагвайской сборной играми отбора к ЧМ-2026 обсуждается организация матча в сентябре 2025 или в марте 2026 года. Россия хочет провести домашний матч — Парагвай желает сыграть в Асунсьоне или на нейтральном поле. Стороны пытаются договориться», — приводит слова источника Sport24.

    В 2024 году сборная России сыграла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

    Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

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