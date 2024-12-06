В Италии стартует 15-й тур Серии А. Программу откроет поединок миланскогопротивна стадионе «Джузеппе Меацца». Он запланирован на 06 декабря 20:30 мск.

«Интернационале» находится в отличной форме. Клуб давно не знает вкуса поражений. В 4 из 5 матчей «нерадзурри» смогли одержать победу. Если они обыграют «Парму», то продлят серию до 3 игр. Ранее миланцы обыграли «Арсенал» и «Лейпциг» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов, а также разгромили «Верону» 5:0 и сыграли вничью с «Наполи» 1:1 в Серии А. В турнирной таблице чемпионата хозяева пока что 3-е с 28 очками. От «Наполи» «Интер» отстает на 4 пункта, но он имеет одну игру в запасе.

У «Пармы» по успехам не густо. Клуб выиграл только 3 встречи из 14. Две победы из трех «крестоносцы» одержали в течение последнего месяца — 2:1 с «Венецией» и 3:1 с «Лацио». Кроме этого у гостей были и неудачи, в числе которых 1:3 с «Аталантой» и 0:1 с «Дженоа». За 14 туров «Парма» набрала 15 очков и занимает 11-е место.

Прогнозы и ставки на игру

В успех «Пармы» никто не верит. Все эксперты склоняются к тому, что «Интер» наберет 3 очка.

Букмекеры оценивают победу одной и другой команды коэффициентами 1.18 и 14.0 соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом 7.60 .

и соответственно. На ничью можно поставить с коэффициентом . По прогнозу ИИ «Интер» одержит победу со счетом 3:2.

Редакция сайта LiveSport.Ru ставит на то, что результат будет решен в первой половине встречи. Подробнее о ставках на игру в прогнозе.

Трансляция матча

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