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    «Ахмат» — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ «Ахмат» — «Динамо»

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    «Ахмат» и московское «Динамо» сыграют между собой в рамках заключительного матча 17-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ахмат»

    «Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков после 16-ти туров. На счету команды из Грозного одна победа, 6 ничьих и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 14:31.

    В трех последних матчах «Ахмат» не набрал ни одного очка, проиграв «Пари НН» (0:2), «Крыльям Советов» (1:2) и «Зениту» (1:2). С командой из Санкт-Петербурга грозненцы также встречались в 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ, уступив в обоих играх — 0:3 в гостях и 1:2 дома.

    «Динамо»

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    «Динамо» идет на пятой строчке в турнирной таблице, записав на свой счет 31 очко в 16-ти матчах. Команда Марцела Лички одержала 9 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения, забив 32 гола и пропустив 18 мячей в свои ворота.

    Беспроигрышная серия «Динамо» в чемпионате насчитывает пять матчей. За этот отрезок «бело-голубые» одержали три победы и дважды сыграли вничью. В крайнем туре «Динамо» упустило три очка в матче с «Факелом», пропустив на последней минуте — 1:1.

    Команда под руководством Лички также продолжает успешно выступать в Кубке России. На прошлой неделе «Динамо» обыграло в серии пенальти «Локомотив» в рамках ответной игры 1/4 финала Пути РПЛ и пробилось в следующий раунд, где встретится с ЦСКА.

    Личные встречи

    В матче первого круга РПЛ «Динамо» у себя дома обыграло «Ахмат» со счетом 4:2.
    В 10-ти последних встречах на счету «бело-голубых» 5 побед, грозненский клуб оказался сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» с коэффициентом 1.95.

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